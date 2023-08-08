Интересное 08 августа 2023, 10:57 Стилист Ферштут: интерес к эстетике «барбикора» пройдет ближе к осени

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Интерес к розовому цвету в гардеробе возрос после выхода в мировой прокат фильма «Барби». У людей пресыщение кукольной эстетикой наступит уже этой осенью, рассказала стилист Варвара Ферштут в беседе с RuNews24.ru.

По словам модного эксперта, стилю барбикор присущи блеск и гиперболизированная женственность. Все элементы образа, начиная от обуви до маникюра, должны соответствовать кукольной эстетике и быть розового цвета.

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Стилист отметила, что барбикор стал популярен в очень короткие сроки, так же быстро он потеряет интерес среди публики.