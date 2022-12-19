Интересное 19 декабря 2022, 18:34 Стилист Дембикова рассказала о самых ярких трендах 2023 года Стилист Дембикова заявила, что в 2023 году в моду войдет оголенное тело

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Весной 2023 года в моду войдет оголенное тело. Звездный стилист Лина Дембикова рассказала, как добавить данный тренд в образ. Об этом сообщил «Абзац».

Эксперт пояснила, что начинать приводить свою фигуру в порядок нужно уже сейчас. По ее словам, стоит следить за своим питанием в период новогодних праздников. Специалист пояснила, что особенно актуальным дополнением образа в 2023 году станут разрезы на одежде и супермини.

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«У некоторых дизайнеров мы видим откровенно открытые ягодицы. Игра с голым телом и сексуальностью глобально продолжится. И большая тенденция на ретроисторию 1970-х и 1980-х тоже сохранится. Она не планирует отступать. Поэтому увидим большие воротники, объемные рукава», — рассказала стилист.

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Кроме того, особой популярностью будут пользоваться брюки карго. Лина Дембикова посоветовала выбирать модели с низкой посадкой и добавить в образ закатанную футболку.

В макияже и цвете волос лучше выбирать натуральные оттенки. А вот вновь возвращаться к тонким бровям не стоит, отметила эксперт. По ее словам, данный тренд больше подойдет в качестве образа для съемок.