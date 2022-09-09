Стилист Дембикова рассказала о главных трендах осени - 2022 | 360°

Интересное 09 сентября 2022, 18:56 Поделиться Telegram

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Viber Стилист Дембикова рассказала о главных трендах осени - 2022 Стилист Дембикова посоветовала носить бежевые цвета осенью 2022 года

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Наступила осень, а вместе с ней в нашу жизнь пришли новые модные тренды. Звездный стилист Лина Дембикова рассказала о самых актуальных тенденциях текущего сезона. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка. Женщины»

Специалист пояснила, что этой осенью особенно популярными будут оттенки сочной цветовой гаммы. Стоит присмотреться к насыщенным цветам.

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«За основу я рекомендую вам взять бежевый или карамельный, знаете, такой насыщенный, красивый, шоколадно-коричный оттенок. Ну, а яркие акценты стоит добавить апельсиновым, терракотовым, или насыщенно красным, или синим, если любите насыщенный цвет электрик», — пояснила специалист.

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При этом в тренде остаются оверсайз-вещи. Лучше всего отказаться от джинсов скинни. Их стоит заменить прямыми. Отличным вариантом станут и прямые кожаные брюки. Куртку можно украсить поясом или баской. Так получится подчеркнуть талию.

Кожа является лидером осени. При этом можно выбрать абсолютно любую одежду из такого материала. Кроме того, обратите внимание на трикотаж.

«Я бы говорила про интересные корсеты и баски, их можно добавлять поверх трикотажных изделий. Например, корсеты мы не носим женственно, с открытыми плечами, а носим поверх футболок, поверх трикотажных платьев, можно даже поверх свитера», — рассказала Дембикова.

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