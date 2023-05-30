Интересное 30 мая 2023, 16:55 Стилист Дембикова: хороший образ на выпускной обойдется в 40-50 тысяч рублей

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Основной тратой при подготовке к выпускному вечеру является покупка наряда. О том, сколько придется потратить на полный образ в этом году, рассказала звездный стилист Лина Дембикова в беседе с «Абзацем».

По словам модного эксперта, за хороший образ выпускнице придется отдать около 40-50 тысяч рублей. Туда входят платье, стоимость которого варьируется от 12 до 25 тысяч рублей, и туфли стоимостью от восьми до 12 тысяч рублей.

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Отмечается, что наиболее бюджетным вариантом является покупка выпускного наряда на маркетплейсах.