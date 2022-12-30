30 декабря 2022, 22:39
Стилист Данелия рассказала, в чем встретить Новый год
Стилист Данелия посоветовала выбрать брючный костюм для встречи Нового года
В преддверии праздника многие люди обеспокоены вопросом, в чем стоит встречать Новый год. Профессиональный стилист Екатерина Данелия рассказала, как выбрать подходящий лук. Об этом сообщили «Дни.ру».
Женщинам стоит обратить внимание на брючный или пижамный костюм, а также на комбинезон. Такой образ сделает фигуру визуально более стройной. Кроме того, такой образ в дальнейшем можно будет использовать в повседневной жизни.
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Отличным вариантом станет платье-мини. Выбирать стоит вариант из бархата или жидкого шелка.
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Новый год
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