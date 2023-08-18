Интересное 18 августа 2023, 15:02 Стилист Чеснокова: цвета одежды в одной насыщенности сочетаются лучше всего

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Цветные вещи в одной насыщенности лучше всего сочетаются между собой. Об этом сообщила стилист Надежда Чеснокова в беседе с «ФедералПресс».

По словам модного эксперта, при желании сделать образ более спокойным стоит выбрать классическую триаду сочетания цветов. В этом случае следует обратиться к цветовому кругу и выбирать цвета, которые будут друг друга усиливать.

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Стилист также отметила, что третий цвет в образе можно сделать акцентным пятном в виде украшения или аксессуара.