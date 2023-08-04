04 августа 2023, 15:11
Стилист Чеснокова: розовый цвет будет актуален до конца года
Розовый цвет в одежде стал особенно популярен после выхода в мировой прокат фильма про Барби. Он останется в тренде до конца года, рассказала стилист Надежда Чеснокова в беседе с «ФедералПресс».
По словам модного эксперта, также в предстоящих сезонах будут востребованы необычные прически и аксессуары ярких цветов. Так, стилист посоветовала модницам обратить внимание на пластиковые заколки и завязывать волосы шелковым бантом, чтобы быть в тренде.
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Чеснокова также порекомендовала дополнять свой образ ожерельем или браслетом из ярких бисерин.
Мода
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