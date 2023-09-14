Интересное 14 сентября 2023, 19:22 Стилист Чеснокова посоветовала брать на сменку в офис несколько пар обуви

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В офисе следует иметь как минимум три пары запасной обуви для разных образов. Об этом сообщила стилист Надежда Чеснокова в беседе с «ФедералПресс».

По словам модного эксперта, не бывает одной пары универсальной обуви, которая подошла бы ко всем нарядам. Чтобы не портить образ, на работу рекомендуется принести сразу несколько разноплановых пар.

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Чеснокова отметила, что для повседневного ношения лучше обзавестись удобными лоферами. Для особых случаев в офисе должны быть классические лодочки на каблуках.