Стилист Бухинник рассказал, какие сочетания в одежде будут актуальны текущей осенью | 360°

Интересное 26 октября 2022, 13:09 Стилист Бухинник рассказал, какие сочетания в одежде будут актуальны текущей осенью Стилист Бухинник посоветовал добавить в свой гардероб вещи цвета маджента Unsplash

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Самым актуальным цветом текущей осени станет цвет маджента. Таким мнением поделился стилист Владимир Бухинник. Об этом телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, сейчас большое влияние на моду оказывает культура «нулевых». Бухинник подчеркнул, что моду на розовый цвет ввела французский дизайнер Эльза Скиапарелли еще в XX веке.

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«Шокирующий розовый стал ее фирменным оттенком. Эта смелая расцветка отличала ее творения от общих тенденций времени», — рассказал эксперт.

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Специалист подчеркнул, что данный оттенок хорошо проявляет себя в любых материалах, начиная от бархата и заканчивая шелком. Однако лучше всего в таком цвете будет смотреться кашемир.

Цвет стоит сочетать в образах с красным, оранжевым и желтым оттенками. Особенно актуальным осенью будет сочетание маджента с нежно-сиреневым. Стилист посоветовал примерить на себя пурпурный total look.

Если же вы предпочитаете одежду темных цветов, то пурпурный можно добавить в качестве детали. Например, в качестве пояса.