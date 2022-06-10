Стилист Богданова рассказала, как подготовиться к купальному сезону

В преддверии купального сезона многие люди задумались о выборе купальника. Выглядеть красиво хочется даже на пляже, поэтому специалист по имиджу и стилю Натали Богданова дала советы для приобретения удачного наряда для пляжа. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «Радио 1».

Специалист подчеркнула, что модной тенденцией в 2022 году являются бретельки и необычные вырезы на купальниках. При этом лучше всего отказаться от стандартных моделей — они могут показаться устаревшими и скучными.

Не стоит выбирать купальные костюмы со слишком яркими и аляпистыми принтами. В таком образе вряд ли удастся выглядеть стильно. Лучше всего обращать внимание на спокойные цвета или однотонные образы.

Дополнить их можно элементами из натуральных материалов — шелка, соломы и древесины. Такие детали рекомендуют использовать во время выбора аксессуаров. Металлические вставки и цепочки теряют прежнюю популярность.