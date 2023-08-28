Интересное 28 августа 2023, 12:52 Стилист Богданова посоветовала мужчинам выбирать классическое пальто темных или песочных оттенков на осень

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Трендом предстоящего осеннего сезона в мужском гардеробе станет классическое пальто темных или песочных оттенков. Об этом сообщила эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова, передала «Вечерняя Москва».

Пр ее словам, сейчас также в моде двубортные модели пальто с объемными плечами, однако такие модели подойдут далеко не всем мужчинам. Кроме того, в осеннем сезоне будет актуальна верхняя одежда в крупную клетку всех оттенков.

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Богданова посоветовала мужчинам обратить внимание на плащи — они никогда не выйдут из моды и станут универсальным предметом гардероба осенью.