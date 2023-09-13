Интересное 13 сентября 2023, 18:55 Стилист Богданова назвала каре любой длины трендом этой осени

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Одной из самых модных стрижек этой осенью стало каре любой длины и формы. Об этом сообщила эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, сейчас в моду возвращаются аккуратные классические прически без рваных линий отреза и выбившихся прядей. Также трендовой в этом сезоне станет стрижка «Шапочка».

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Кроме того, актуальны будут небрежно прибранные волосы, выбритые виски в сочетании с длинными волосами и стрижка каскад, добавила Богданова.