13 сентября 2023, 18:55
Стилист Богданова назвала каре любой длины трендом этой осени
Одной из самых модных стрижек этой осенью стало каре любой длины и формы. Об этом сообщила эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова, передала «Вечерняя Москва».
По ее словам, сейчас в моду возвращаются аккуратные классические прически без рваных линий отреза и выбившихся прядей. Также трендовой в этом сезоне станет стрижка «Шапочка».
Реклама
Кроме того, актуальны будут небрежно прибранные волосы, выбритые виски в сочетании с длинными волосами и стрижка каскад, добавила Богданова.
Красота
Реклама
Реклама