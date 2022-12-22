Интересное 22 декабря 2022, 12:57 Стилист Белов рассказал, какие цвета в одежде актуальны этой зимой Стилист Белов: для зимнего гардероба хорошо подойдет белый цвет и оттенки красного

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Международный стилист Александр Белов в разговоре с ИА НСН рассказал, какие цвета в одежде будут актуальны в этом зимнем сезоне. По словам эксперта, в зимнем гардеробе хорошо иметь белый цвет и оттенки красного, но это если речь идет о том, в чем встречать Новый год.

«Сейчас зима, на улице грязно, много снега. Важно, чтобы одежда была теплой, удобной и стильной. Если вы надеваете на себя пуховик, важно, чтобы он был элегантный», — сказал Белов.

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В Новый год, по словам стилиста, выглядеть необходимо нарядно, несмотря на то, что за окном минусовые температуры. Одежда должна быть не только теплой и удобной, но и стильной.

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Ранее стилист-имиджмейкер Мария Хомякова рассказала о наилучших сочетаниях цвета при подборе стильного образа на новогодний корпоратив. Как заметила эксперт, лучше всего скроет какие-либо недостатки фигуры сочетание белого цвета с черным.