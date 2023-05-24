Интересное 24 мая 2023, 12:18 Стилист Александр Кузиков рассказал, полезно ли следовать трендам в моде Стилист Кузиков: тренды дают возможность экспериментировать с образом

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Главный визуальный мерчандайзер и стилист интернет-магазина Shopping Live Александр Кузиков в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказал, что следование последним тенденциям моды может быть полезным для тех людей, которые ищут новый взгляд на свой стиль.

Тренды помогают не только найти что-то новое для себя, но и выйти из зоны комфорта.

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«Тренды нередко заряжают нас энергией, дают возможность экспериментировать с образами и ощущать себя „на волне“. Благодаря им мы расширяем границы своего восприятия и создаем необычные идеи для собственного гардероба», — добавил модный эксперт.

Кроме того, мода несет в себе ценности и идеалы. Она создает чувство единения с другими людьми, которые разделяют ваши вкусы. Через нее человек как будто общается с обществом и заявляет о себе, добавил Кузиков.