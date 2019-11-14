Стеллажи с алкоголем рухнули в «Пятерочке». Видео

В одном из супермаркетов «Пятерочка» под Рязанью в торговом зале рухнули полки с алкогольными напитками. Соответствующие видео и фотографии опубликовал в Instagram аккаунт rzn_life.

На видео с камеры наблюдения зафиксирован момент падения полок. Сначала мимо прилавка проходит один из покупателей, при этом прилавок он не задевает. Уже в следующую секунду полки, на которых стояли бутылки со спиртным, падают на пол. И на видео, и на двух последующих фотографиях, видно, что большая часть стеклянных бутылок разбилась, продукция в другой таре тоже оказалась испорчена. В момент обрушения рядом со стеллажом никого не было, поэтому никто из покупателей и работников магазина не пострадал.

Судя по данным, которые сохранились на опубликованном ролике, инцидент произошел во вторник, 12 ноября. Супермаркет находится в поселке Мирославское.

В комментариях под постом пользователи предположили, с чем может быть связано падение полок. Среди версий был даже полтергейст. Однако большая часть пользователей все же решила, что прилавок просто не выдержал тяжести стоящей на нем продукции.