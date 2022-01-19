Статуи Джо Байдена и Камалы Харрис разместили в музее мадам Тюссо

В музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появились восковые фигуры президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Ранее фигуры американских президентов уже размещали в музее, однако изображение вице-премьера установили там в первый раз.

«Создание восковых фигур каждого президента США — давняя традиция музея мадам Тюссо, но до сих пор эта честь никогда не оказывалась вице-президенту», — заявили представители администрации музея.

Фигуры разместили в Овальном кабинете. Они располагаются по разные стороны стола «Резолют». На создание фигур потребовалось около полугода.