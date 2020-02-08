Статью о типологии лесбиянок нашли в журнале 1953 года. Она очень странная

По мнению авторов, лесбиянки делятся на три типа: «абсолютная лесбиянка», «лесбиянка, которую одинаково привлекают мужчины и женщины» и «лесбиянка, которая практикует гомосексуальные контакты время от времени». Также авторы повествуют о том, что каждая 25-я женщина — обязательно «абсолютная лесбиянка».

Источник фото: Twitter

Все это дополнено диаграммами в виде девушек, в которых процент «лесбиянства» закрашен темным цветом.

«Какая вы лесбиянка? Видимо американский журнал „Сексология“ не знал о существовании термина „бисексуальность“ к 50-м годам, хотя этот термин использовался, как минимум, пять десятилетий», — написала автор поста.

Многие пользователи начали очень активно шутить в комментариях. «Теперь буду всем говорить, что я не бисексуалка, а полу-лесбиянка», — написала одна девушка.

Также многие посмеялись над темной заливкой, предположив, что авторы имели в виду, будто ориентацию можно вычислить по тому, как женщина загорела.