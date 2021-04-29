Старые ковры спасут помидоры от заморозков. Эксперты поделились советами по уходу за рассадой

Помидоры можно спасти, даже если неожиданно пришли заморозки, а вы уже посадили рассаду в грунт в теплице. Для этого существует несколько способов, написало «Утро.ру».

Первый из них — обогрев, то есть поддержание нужной температурой в теплице. Нужно установить в помещении необходимое количество специальных обогревателей или тепловых вентиляторов. Если таких приборов нет, в ход могут пойти чашки с горячей водой, которые нужно расставить по всему периметру теплицы. Эффект будет кратковременным, но действенным.

Также от заморозков спасет утепление самой теплицы. Для этого надо натянуть поверх нее специальную пленку или старые ковры и одеяла. Важно оставить пространство между теплицей и «навесом», потому что в нем будет накапливаться тепло.

Если для региона свойственны перепады температур, стоит задуматься об этой проблеме заранее. При формировали лунок надо утеплить их торфом или соломой.

Если синоптики прогнозируют заморозки, важно как можно скорее полить помидоры. Рассада от этого не испортится. Вода обладает высокой теплопроводностью, поэтому тепло нижних слоев дойдет и до верхних.