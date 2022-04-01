Стартовали съемки третьего сезона «Ведьмака»

В Словении начались съемки третьего сезона «Ведьмака». Очевидцы рассказали, что видели в этой стране некоторых актеров. Об этом написало РИА ФАН.

Также о съемочном процессе третьего сезона рассказали инсайдеры Redanian Intelligence. По их информации, в Словении был замечен Кавилл, а также исполнительница роли Цири Фрейя Аллан.

Сам актер Генри Кавилл, исполнивший роль Геральта из Ривии, опубликовал в своих соцсетях фотоснимки с лошадью. Его поклонники предположили, что кадры были сделаны на съемочной площадке. Завершив съемки в Словении, команда отправится в Италию и Хорватию.

Второй сезон «Ведьмака» появился на стриминговым сервисе Netflix в конце прошлого года. Он попал в топ-10 самых востребованных сериалов.

Ранее Netflix опубликовал трейлер пятого сезона «Элиты». Роли получили актеры Диего Мартин, Ману Риос, Мигель Бернардо и другие. Премьера запланирована на 8 апреля.