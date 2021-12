Стартовали съемки сиквела фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Киностудия Marvel Studios начала работу над сиквелом фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» («Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»). Об этом сообщили IncNews со ссылкой на издание Deadline.

В качестве режиссера и сценариста картины выступил постановщик первой части Дестин Дэниэль Креттон. Главная роль досталась Симу Лю. Кроме него роли в картине исполнили Аквафина, Мишель Йео, Флориан Мунтяну, Ронни Чиэн, Тони Люн Чу Вай и Чэнь Фала.

Сюжет картины посвящен мастеру боевых искусств. Он внедряется в секретную организацию для того, чтобы разобраться со своим прошлым. За основу сюжета лег одноименный комикс Marvel.

Информации о том, когда стоит ждать премьеры картины, не поступало. Картина «Шан-Чи и легенда десяти колец» вышла в сентябре 2021 года. В мировом прокате фильму удалось собрать более 430 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Том Холланд сохранит свою роль в новой серии фильмов о Человеке-пауке. Компания Marvel и студия Sony планируют продлить контракт с актером на новую трилогию.