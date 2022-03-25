Стартовали съемки фильма «Миссия: Невыполнима 8»

Режиссер Кристофер МакКуорри вернулся к активному производству франшизы «Миссия: Невыполнима» после продолжительного перерыва. О начале съемочного процесса восьмой части сиквела объявила кинокомпания Paramount Pictures, написало издание Variety.

Седьмой и восьмой фильмы обещают рассказать единую историю, которая может стать финалом для героя Итана Ханта. Ленты планировались к показу в сентябре 2022-го и июле 2023-го соответственно, однако студия решила перенести сиквелы на июль 2023-го и июнь 2024-го годов, написал «Ридус».

Главную роль в кинокартине по-прежнему исполнит голливудский актер Том Круз. Также вернуться такие актеры как Саймона Пегга, Ребекки Фергюссон и Ванессы Кирби. Новыми героями станут Пом Клементьефф, Хейли Этвелл и Кэри Элвиса.

Премьера «Миссия: Невыполнима 7» запланирована в мировом прокате 12 июля 2023 года.