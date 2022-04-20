Стартовали съемки фантастического фильма «Мятежная Луна»

Американский режиссер Зак Снайдер рассказал поклонникам о старте съемок новой сай-фай картины под названием «Мятежная Луна». Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на соцсети кинематографиста.

По сюжету действия будут разворачиваться вокруг мирной колонии на краю галактики. После столкновения с угрозой вторжения армии тирана Балисариуса, поселенцы отправляют девушку с таинственным прошлым искать помощи у жителей соседних планет.

Главные роли в фильме исполнят София Бутелла, Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу и Рэй Фишер. Известно, что кинокартина выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Ранее стало известно, что британский актер Лиам Нисон исполнил роль Квай-Гон Джинна в картине «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». По сюжету Квай-Гон Джинн являлся учителем Оби-Вана Кеноби и погибает от руки Дарта Мола.