Интересное 20 июля 2023, 13:45 Старинный пароход обнаружили в Перми на дне реки Камы

Читать 360tv в

Пермские водолазы нашли на дне реки Камы старинный колесный пароход. Его длина составляет 60 метров. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов Пермского края.

Корабль располагался на глубине в шесть метров. Он находится в 300 метрах от берега, неподалеку от завода «Машиностроитель».

Реклама

Руководитель водолазных спусков Денис Михалев рассказал, что после подъема судна можно будет определить причину его затопления.