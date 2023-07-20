20 июля 2023, 13:45
Старинный пароход обнаружили в Перми на дне реки Камы
Пермские водолазы нашли на дне реки Камы старинный колесный пароход. Его длина составляет 60 метров. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов Пермского края.
Корабль располагался на глубине в шесть метров. Он находится в 300 метрах от берега, неподалеку от завода «Машиностроитель».
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Руководитель водолазных спусков Денис Михалев рассказал, что после подъема судна можно будет определить причину его затопления.
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