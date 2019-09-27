Старинный особняк весом в 363 тонны отправили в путешествие по реке

Дом, построенный в 1760 году, погрузили на баржу в Истоне. Теперь особняку предстоит проплыть по реке Тред-Эйвон около 80 километров. После этого часть путешествия особняка пройдет по суше. Затем владельцы установят дом на новом месте в Куинстауне, штат Мэриленд. Там особняк должен оказаться приблизительно через неделю после старта.

Пара по ошибке купила старинный особняк вместо сгоревшей квартиры Подробнее

Вес трехэтажного кирпичного особняка — около 363 тонны. Чтобы перевезти такое массивное строение, пришлось расстаться с практически миллионом долларов.

Новые хозяева признались, что всегда мечтали о старинном доме в таком стиле. Однако для возвращения постройки в первоначальное состояние XVIII века, особняк придется отремонтировать. Лишние детали отправят не на свалку, а выставят на торгах. Владельцы дома надеются, что эти элементы пригодятся кому-нибудь для реставрации.

Хозяева уверены: их вложение очень выгодное, потому что особняк превратится в родовое поместье для многих поколений семьи на сотни лет.