Интересное 21 июня 2023, 22:36 Старинную монету за 18 млн рублей продадут в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге продают дореволюционную монету 1805 года номиналом в пять копеек. Ее стоимость составляет 18 миллионов рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объявление о продаже на сайте Avito.

«Единственная сохранившаяся в мире бронзовая монета — пять копеек 1805 года. Диаметр 1,9 сантиметра, а вес 3,18 грамма», — сказано в объявлении.

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При этом одному из покупателей уже отказали из-за того, что он использовал ненормативную лексику во время переговоров. При этом продавец отметил, что в действительности стоимость моменты значительно выше указанной. Экспонат содержится в охраняемом гаражном боксе, из-за чего она не подвержена коррозии и влаге.