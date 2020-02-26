Старейший гангстер США скончался в возрасте 103 лет

Вплоть до 90-х годов Франчезе был вторым в иерархии семьи Коломбо, одной из пяти мафиозных семей, контролирующих организованную преступность Нью-Йорка. Правоохранители считали его одним из самых страшных убийц мафии.

Впервые его осудили за организацию ограбления четырех банков в 1967 году. Последнее заключение «Сонни» началось в 2011 году. Тюрьму он покинул в 2017 году в возрасте 100 лет.