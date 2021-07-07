Стало известно, сколько россияне готовы потратить на свадьбу

Россияне не хотят отдавать много денег на празднование свадьбы. Такой вывод сделали эксперты банка «Открытие» и РГС по результатам проводимого опроса. Об этом написало РИА ФАН.

Более 20% респондентов ответили, что оптимальная стоимость свадьбы начинается от суммы в 50 тысяч рублей до 100 тысяч. Потратить на торжество более 200 тысяч рублей оказались готовы 17% опрошенных, сообщил сайт «Дни.ру».

Лишь 10% россиян отметили, что не готовы тратиться на самый важный день в своей жизни. За свадьбу они готовы заплатить не более 50 тысяч рублей. Не более 9% россиян готовы выделить на праздник до 300 тысяч рублей, а 6% — до 400 тысяч.