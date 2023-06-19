Интересное 19 июня 2023, 22:39 Стало известно, сколько россиян пробовали обменяться женами

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Посетители специализированного сайта свингер-знакомств прошли опрос, в котором рассказали, пробовали ли они такой формат отношений и на какое время готовы были обменяться супругами. Об этом сообщил Passion.

В Опросе приняли участие 2697 человек. Из них 16% (444 человека) сообщили, что пробовали обмен супругами. Также они заявили, что хотели бы повторить подобный опыт. Еще 62% (1683 человека) заявили, что не состояли в свингер-отношениях, однако хотели бы получить такой опыт.

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При этом большинство опрошенных отметили, что не готовы меняться партнерами на слишком долгий срок.

«Обмен на сутки — это классно, когда к партнеру испытываешь нечто большее, чем секс. А иначе, что с ним делать?» — рассказал один из пользователей.