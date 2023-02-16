Интересное 16 февраля 2023, 00:09 Стало известно, сколько россиян приносят на работу домашнюю еду Около 59% россиян заявили, что берут с собой на работу еду из дома

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Порядка 59% россиян заявили, что еду на работу носят с собой из дома. При этом 46% отметили, что покупка готовой еды значительно бьет по семейному бюджету. Данные стали известны из опроса центра «Зарплата.ру», сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Порядка 8% опрошенных отметили, что вовсе не едят на работе. Еще 17% человек рассказали, что обедают сладостями, 19% — хлебобулочными изделиями, а 18% респондентов отдают предпочтение фруктам, орехам и злаковым батончикам.

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В исследовании приняли участие 1970 человек возрастом от 25 до 55 лет.

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