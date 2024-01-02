Интересное 02 января 2024, 17:46 Стало известно, сколько людей способны предвидеть будущее РИА «Новости»: будущее способны предвидеть 2% людей Unsplash

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Около 2% людей способны давать прогнозы на будущее гораздо лучше, чем остальные. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование американского политолога Филипа Тетлока.

Ученый заинтересовался прогнозированием будущего еще в 1980-х. Тетлок заметил, что абсолютно никто не сумел предсказать распад Советского Союза, и начал проводить турниры, где различные группы экспертов давали свои предсказания на политические события.

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Со временем он выяснил, что около 2% людей способны давать прогнозы гораздо лучше остальных. Тетлок назвал их суперпрогнозистами.

По мнению политолога, этими людьми являются необязательно представители сферы политики. Ими могут стать бизнесмены или преподаватели, главный навык — умение анализировать информацию, а также избегать когнитивных искажений и предрассудков.

Также Тетлок выяснил, что способности к прогнозированию можно развивать с помощью психологических тренингов, а работа в группе станет максимально эффективной.

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