Интересное 19 декабря 2022, 18:32 Стало известно, сколько денег можно заработать на раскапывании сугробов Жители Москвы рассказали, что на раскапывании снега можно заработать до 15 тысяч рублей

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Жители Москвы начали предлагать услуги по откапыванию машины из снега. При этом стоимость подобной работы может доходить до 15 тысяч рублей. Об этом сообщила «Москва 24».

Стоимость работы оценивается в зависимости от ее сложности. Один из пользователей предлагает свои услуги за три тысячи рублей. Однако если высота снега начинается от 50 сантиметров, то стоимость вырастает до пяти тысяч. Раскапывание 100 сантиметров снега может стоить десять тысяч рублей, а 150 сантиметров — 15 тысяч рублей.

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«Цена зависит от количества снега и того, насколько он замерзший. Бывает, что нужно его долбить, так как он превратился в лед», — рассказал пользователь Сети.

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