Стало известно, сколько будет стоить обновленный Porsche Macan в России

Porsche начал принимать заказы в России на обновленный кроссовер Macan. Также стала известна цена автомобиля, написал «Автостат».

Цены начинаются от пяти миллионов 390 тысяч рублей на Macan, от шести миллионов 490 тысяч рублей на Macan S и от семи миллионов 490 тысяч рублей на Macan GTS.

В салоне автомобиля появилась новая центральная сенсорная консоль и центральный монитор с диагональю 10,9 дюйма. Кроме того, у автомобиля будет четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 640 лошадиных сил, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic и система полного привода, сообщили «Известия».