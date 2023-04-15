15 апреля 2023, 02:28
Стало известно, при каких условиях в России разблокируют Twitter
Депутат Горелкин: Twitter разблокируют в России, если Маск проявит инициативу
Twitter могут разблокировать в России, если руководству социальной сети удастся договориться с властями страны. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, сообщила «Вечерняя Москва».
По словам политика, важно наладить диалог между представителями социальной сети и представителями России. Инициатором переговоров должна выступить социальная сеть.
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При этом Twitter должен организовать свое представительство на территории страны, а также доказать беспристрастность.
Соцсети
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