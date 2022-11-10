Интересное 10 ноября 2022, 03:10 Стало известно предполагаемое слово года в России Филолог Баранов назвал «спецоперацию» самым вероятным словом года в России РИА «Новости»

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В России словом года, скорее всего, станет «спецоперация». Таким предположением в интервью радио Sputnik поделился сотрудник Института русского языка РАН Анатолий Баранов.

При выборе слова года, научные организации разных стран ориентируются на важность понятий, выражаемых лексическими единицами, объяснил филолог Анатолий Баранов. По этому критерию слово 2022 года в России определить очень легко, сказал он.

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«Словом года в России, очевидно, станет „спецоперация“ или СВО. Все-таки это самое главное событие, которое произошло в 2022 году», — сообщил Баранов.

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По словам сотрудника Института русского языка, «спецоперация» может стать словом года благодаря частоте употребления в СМИ и социальных сетях. При этом филолог отметил, что конкурировать со «спецоперацией» смогут только два существительных. Речь идет о «мобилизации» и «прилете».

Ранее доктор филологических наук Максим Кронгауз заявил, что чиновникам и юристам нужно запретить изъяснятся канцелярским языком, чтобы они проще доносили свои мысли.