Стало известно, почему в России резко выросло число бракосочетаний

В апреле в Москве зарегистрировали рекордное число бракосочетаний за последние 12 лет. Всего в городе расписались около 9 тысяч пар. Заведующая сектором консалтинга Центра «Социальная Механика» Татьяна Фомина рассказала, с чем связан такой свадебный рост. Об этом сообщил «Ридус».

Специалист подчеркнула, что большое количество свадеб сыграли не только в Москве, но и по всей России. Она пояснила, что связано это с тем, что многие пары отложили бракосочетание на период пандемии. Кроме того, Татьяна Фомина подчеркнула, что чаще стали вступать в брак так называемые «молодые взрослые» — класс молодых специалистов, задействованных в бурно развивающихся секторах экономики.

«Потребности быть в социуме, чувствовать сопричастность и создавать семьи — это базовые потребности. И обостряются они именно в такие непростые периоды неопределенности. Для страны, конечно, это прекрасно. И для людей, которые вступают в брак, тоже», — пояснила эксперт.