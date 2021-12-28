Стало известно, почему перенесли выход игры Final Fantasy 16

Выход игры Final Fantasy XVI пришлось перенести из-за распространения коронавирусной инфекции. Такой информацией поделился продюсер Наоки Есида. Об этом сообщил «Ридус».

При этом разработку отложили почти на полгода. Теперь анонс стоит ждать лишь весной 2022-го. Продюсер подчеркнул, что большинство разработчиков пришлось перевести на удаленную работу. Из-за этого нарушилась логистика с головным офисом разработчиков в Токио, что спровоцировало массу трудностей в создании игры.

Есида подчеркнул, что на протяжении 2021 года компания уделяла большое внимание решению данной проблемы. Теперь же они планируют «улучшить бой, игровые механики, конкретизацию отдельных сражений, завершить кат-сцены и общую оптимизацию графики».