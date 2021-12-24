Стало известно, почему американские астронавты читали Библию во время первого полета к Луне

В конец 1968 года американцы любым способом стараются опередить русских в вопросе космоса, и переворачивают с ног на голову свою программу «Аполлон». Агентство NАSА создает модуль и решается отправить к Луне троих людей без «страховочного» двигателя. О том, почему с борта экипаж читает Библию, а происходящее транслируется по телевидению, написал Life.

К полетной миссии начали подготовку три космонавта: Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс. По плану полета выход на окололунную орбиту приходился на Сочельник, 24 декабря. Перед стартом в NASA начали думать, что астронавты скажут человечеству в такой важный день. Журналист Джозеф Лейтон, к которому за помощью обратилось американское правительство, полагал, что нужно взять что-то из Библии. Он перечитывал Новый Завет, но священный текст о рождении Христа не был подходящим. Его жена посоветовала ему обратиться в Ветхому Завету.

Журналист открыл первые строки Книги Бытия и обнаружил, что наконец нашел то, что ему было нужно. Экипаж «Аполлона-8» обратился к Земле с торжественными словами.

«Мы приближаемся к лунному рассвету, и для всех людей на Земле у экипажа „Аполлона-8“ есть послание, которое мы хотели бы вам передать. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: „Да будет свет“. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы», — сообщил Билл Андерс.

Его коллеги по экипажу продолжили цитировать строки из Библии. В заключении своей речи они пожелали землянам спокойной ночи, удачи и счастливого Рождества. «И да благословит Бог всех вас, всех вас на прекрасной Земле», — добавили они.

Так жена известного в ту пору журналиста Кристина Лейтон вошла в историю космонавтики.