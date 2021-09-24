Стало известно, почему алхимическая игра Potion Craft стала хитом фестиваля игр Steam

Игра про зельеварение Potion Craft: Alchemist Simulator приобрела огромную популярность еще в период предыдущего фестиваля игр Steam. На мероприятии любой желающий мог получить к ней бесплатный доступ. С чем связана такая востребованность игры, рассказал «Ридус».

Potion Craft — симулятор алхимика. Герой должен составлять разные комбинации из веществ и создавать зелья. Сейчас игра продается в разы лучше, чем некоторые ААА-игры в Steam.

Многим пользователем понравилось визуальное оформление игры, которое выполнено в стиле средневековых манускриптов. Таким образом игрок погружается в атмосферу того времени.

Некоторые игроки выбирают путь темного алхимика. В ходе игры приходится заниматься оккультными практиками и постоянно экспериментировать. Также можно избрать дорогу торговца или лекаря. Игра — огромная площадка для творчества и фантазии. Именно поэтому она так полюбилась покупателям.