Интересное 16 ноября 2022, 22:08 Стало известно о состоянии медведя Диксона, которого реабилитируют в Московском зоопарке

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В Московский зоопарк поступил медведь Диксон, которого обнаружили 3 сентября с тяжелыми ранениями в Красноярском крае. Сейчас состоянием здоровья животного занимаются специалисты. Об этом рассказали в пресс-службе организации, передала «Вечерняя Москва».

Сейчас медведь проживает во внутреннем вольере. Животное пока не узнало о том, что пошел снег. На данный момент специалисты рассчитывают период, когда его можно будет выпустить на улицу.

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«Зоологи продолжают обрабатывать пролежни медведя регенерирующими средствами — пробуют разные и наблюдают за эффектом», — отметили в ведомстве.

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