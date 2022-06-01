Стало известно о самых странных татуировках зарубежных звезд

Журналисты kp.ru составили рейтинг самых неудачных или странных татуировок, которые когда-то сделали звезды Голливуда. В список попали такие имена как Райан Гослинг, Джонни Депп, Брэд Питт и музыкант Дрейк.

У звезды фильма «Ла-Ла Лэнд» Райана Гослинга поклонники заприметили в районе предплечья нечто, похожее на кактус. Как говорил сам актер, в этом месте должна была быть татуировка с изображением руки монстра, а получился кактус.

Канадский музыкант Дрейк, входящий в пятерку самых богатых рэперов мира, набил флакон одеколона с названием первого аккаунта в Твиттере: drakkar noir. Его поклонники не совсем поняли такой странный выбор тату.

Голливудский актер Джонни Депп и вовсе был вынужден переделывать тату, исходя из изменившихся жизненных обстоятельств. После встречи с актрисей Эмбер Херд артист решил посвятить ей татуировку SLIM («худышка») на пальцах, однако, разочаровавшись в девушке, переделал слово на SLUM («мразь»).

У актера Брэда Питта на теле есть много татуировок, однако самая странная из них на предплечье. Там изображен контур ледяного человека Эци, известного как замороженный Фриц. Изображение было сделано в честь ледяной мумии человека, которую туристы обнаружили в 1991 году в Эцтальских Альпах.