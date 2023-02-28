28 февраля 2023, 18:26
Стало известно о самых странных обращениях в страховые компании
Около 23% россиян обращались с запросом на страхование частей тела
Специалисты группы «Ренессанс страхование» выяснили, с какими необычными просьбами россияне чаще всего обращаются в страховые компании. Об этом сообщил RT.
По результатам исследования, около 23% россиян обращались с запросом на страхование частей тела. Чуть более 15% соотечественников хотели бы получать компенсацию за влияние на них негативных новостей.
Реклама
Как сообщило РИА ФАН, также специалисты сталкивались с обращениями по защите разбитого сердца.
Реклама
Реклама
Реклама