Интересное 28 февраля 2023, 18:26 Стало известно о самых странных обращениях в страховые компании Около 23% россиян обращались с запросом на страхование частей тела

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Специалисты группы «Ренессанс страхование» выяснили, с какими необычными просьбами россияне чаще всего обращаются в страховые компании. Об этом сообщил RT.

По результатам исследования, около 23% россиян обращались с запросом на страхование частей тела. Чуть более 15% соотечественников хотели бы получать компенсацию за влияние на них негативных новостей.

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Как сообщило РИА ФАН, также специалисты сталкивались с обращениями по защите разбитого сердца.

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