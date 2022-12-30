Интересное 30 декабря 2022, 15:37 Стало известно о самых раздражительных акцентах языков мира Люди считают немецкий акцент самым раздражающим

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Американские ученые провели исследование и выявили самые привлекательные и самые раздражающие акценты различных языков мира. Подробнее о результатах специалистов сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным сайта «Политика сегодня», самое большое количество положительных отзывов по праву принадлежат французскому, английскому и австралийскому акценту.

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А вот немецкий, китайский и индийский акценты люди назвали самыми раздражающими.

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