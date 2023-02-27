Интересное 27 февраля 2023, 14:17 Стало известно о самом стрессовом времени в течение дня

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Британские ученые провели исследование и назвали время, когда человек испытывает больше всего стресса за день. Об этом сообщило Nation News.

По результатам исследования, время 07:23 является самым стрессовым, именно в эти часы человек собирается на работу. Также выяснилось, что женщины в утреннее время испытывают больше раздражения, ведь им необходимо успеть накормить семью и собрать детей.

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Кроме того, люди зачастую испытывают стресс при опозданиях и поисках парковки.

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