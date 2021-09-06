Стало известно о мифе о советской «Волге» в Польше и Венгрии

В 60-70-х годах советская «Волга» была окутана множеством мифов. Жители Польши и Венгрии предполагали, что на этой машине ездили священники, монахи, сатанисты, вампиры и дьявол. Об этом сообщило РИА ФАН.

Многие предполагали, что водители черных автомобилей якобы похищают детей и продают их на органы. По данным болгарского издания «Труд», на некоторых автомобилях передвигались сотрудники КГБ.

Всего было выпущено не более 100 автомобилей шестицилиндровой модификации модели «Победа М20Г». Такие автомобили как раз выпускали для спецслужб.