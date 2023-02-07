Интересное 07 февраля 2023, 12:07 Стало известно о главных трендах весенне-летнего сезона Стилист Мария Свердликова: в предстоящем сезоне в тренде будет бельевой стиль freepik

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Главным трендом в модном мире останется эстетика нулевых, и в предстоящем весенне-летнем сезоне она не потеряет своей актуальности. Об этом сообщила персональный стилист Мария Свердликова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, дизайнеры не представят ничего кардинально нового в этом сезоне. Глобальная тенденция на эстетику нулевых сохранится и только укрепит свои позиции. Трендом предстоящего сезона станут юбки с низкой посадкой с акцентом на открытый живот.

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Также особую актуальность приобретет бельевой стиль — бра, корсеты и кружево подчеркнут индивидуальность и сделают образ модным.

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Кроме того, трендовыми в предстоящем сезоне станут вещи с большим количеством пайеток и полупрозрачные ткани.