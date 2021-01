Стало известно о дате выхода компьютерной игры Resident Evil Village

Уточняется, что демо-версия длится примерно 15 минут. Она демонстрирует графику игры. Пользователю предлагают исследовать замок и пройти головоломки. При этом опробовать игровой процесс в ознакомительной версии нельзя.

Главным героем Resident Evil является Дева, которую похитили вампиры. Выход игры намечен на 7 мая текущего года. Ее можно будет установить на PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series S/X.

Ранее шоураннер адаптации игры The Last of Us Крейг Мазин сообщил, что оператором пилотного эпизода, скорее всего, станет гражданка России Ксения Середа. Она работала над российским сериалом «Чернобыль». Помимо этого, Середа снимала фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. Он как раз стал режиссером пилотной серии The Last of Us. Сам Балагов признался, что является фанатом компьютерной игры.