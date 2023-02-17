Интересное 17 февраля 2023, 12:51 Стало известно о большей потребности людей в сне зимой

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Ученые провели исследование и выяснили, что в зимний период люди проводят больше времени в фазе быстрого сна, поэтому зимой они нуждаются в большей потребности ночного отдыха. Об этом сообщил сайт журнала Frontiers in Neuroscience.

По данным исследований, фаза быстрого сна характеризуется активной работой мозга и напрямую связана биопроцессами при смене дня и ночи.

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Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», в зимнее время продолжительность этой фазы на 30 минут больше, чем летом.

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