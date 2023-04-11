Интересное 11 апреля 2023, 18:38 Стало известно, нужно ли мыть домашних кошек Вода с мылом смоет защитный липидный слой с шерсти домашней кошки

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Не стоит мыть домашних кошек, так как они самостоятельно справляются с данной задачей. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Кошки обладают шершавым языком и бактерицидной слюной. Благодаря этому они способны самостоятельно счищать с себя грязь. Вода с мылом может смыть с шерсти животного защитный липидный слой. По этой причине лучше купать животное только в том случае, если оно испачкалось в чем-то токсичном. В некоторых ситуациях лучше просто сбрить грязный кусок шерсти, написал «ФедералПресс».