Стало известно название сиквела фильма «Достать ножи»
Режиссер Джонсон: сиквел фильма «Достать ножи» будет называться Glass Onion
Режиссер детектива «Достать ножи» Райан Джонсон сообщил поклонникам фильма официальное название сиквела. Он будет называться Glass Onion, написало РИА ФАН со ссылкой на Twitter-аккаунт кинематографиста.
По словам Джонсона, перед началом работы над детективом он вдохновлялся произведениями британской писательницы Агаты Кристи, одной из самых известных в мире авторов детективной прозы.
«Думаю, существует неправильное представление о том, что в ее книгах снова и снова используется одна и та же формула, но фанаты знают, что на самом деле все наоборот», — сообщил он.
Помимо Дэниэла Крэйга в фильме сыграют Эдвард Нортон, Джессика Хенвик, Кейт Хадсон, Дэйва Батиста и другие.
Сиквел Glass Onion выйдет на стриминговом сервисе Netflix в конце 2022 года. Известно, что платформа выкупила права на показ продолжения детектива еще в прошлом году.