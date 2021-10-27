Стало известно, кто станет композитором продолжения «Дюны»

Знаменитый композитор Ханс Циммер, получивший известность благодаря созданию музыки к фильмам и компьютерным играм, будет работать над продолжением картины «Дюна» Дени Вильнева. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Twitter-аккаунт музыканта.

Композитор уже занимался звуковым оформлением первой части фильма. Многие зрители по достоинству оценили работу музыканта. По их словам, Циммеру удалось передать необычную атмосферу планеты Арракис.

«Слава богу, у меня осталось немного музыки», — написал музыкант.